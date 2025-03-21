דמות הוד קדומים מסתובב בירושלים עיה"ק, והוא האדמו"ר המהרי"ד מלעלוב, אשר רבים וטובים נוהרים לפתחו במשך כל השנה להיפקד בדבר ישועה ורחמים | הצלם י. פריד, מגיש גלריה מרהיבה מרגעים נעלים בהיכלו ביום שושן פורים (חסידים)
האדמו"ר מביאלה בני ברק חילק את ימי הפורים בין שני הערים, כאשר את המגילה קרא בבני ברק לפני כל חסידיו, וביום ראשון התאספו שוב כל החסידים לטיש המרכזי בירושלים | במהלך הטיש עישן האדמו"ר סיגר יקר שקיבל מאחד מחסידיו במתנה (חסידים)
בטיש פורים שנערך בבית מדרשו ביוסף זיו, סיפר ראש הישיבה הגאון רבי שאול אלתר את ששמע מידידו הגר"מ שולזינגר זצ"ל מה אמר לו ה'בית ישראל': אצלי הכל 'אחיזת עיניים' | מה גנוז בעומק דבריו של ה'בית ישראל'? צפו בקטע המובא באדיבות מערכת 'דבר אמת'. (חסידים)
הגה"צ רבי חיים צבי מייזליש, ראש ישיבת סאטמר, ערך את השולחן הטהור לכבוד יום הפורים בהיכל בית המדרש הגדול בשיכון סאטמר בבני ברק | בשיאו של הטיש הוצגה הצגה אומנותית כמיטב מסורת בני החסידות כפי הנהוג בחצרות הקודש משנות קדם (חסידים)
שעות נעלות ומרוממות היו מנת חלקם של חסידי 'תולדות אברהם יצחק' שזכו להשתתף בשולחן הטהור שערך האדמו"ר במרכז החסידות בשכונת 'מאה שערים' בירושלים | במהלך ה'טיש' עישן הרבי כמנהג בית צדיקים ביום זה, והאכיל את נכדיו ב'זרעונים' כדת היום | צפו בתיעוד המיוחד (חסידים)
ימי הפורים עברו על אלפי חסידי ויז'ניץ ברגשות מעורבים, כאשר מצד אחד האדמו"ר שוהה בלוס אנג'לס לצורכי רפואה, ומצד שני במהלך השבוע האחרון החלו להגיע בשורות מרננות על שיפור ניכר במצבו הרפואי | את ימי החג ערך בשליחותו, בנו הגדול הגה"צ רבי חיים מאיר הגר, אב"ד קריית ויז'ניץ | צפו בתיעוד מרהיב (חסידים)
באחד מימי הפורים הגיע רבי מאיר לבעל שם טוב הקדוש עם שאול בנו הקטן, וסיפר אחד הנוכחים בחדר לבעל שם טוב הקדוש, שלבנו הקטן של רבי מאיר יש קול מתוק במיוחד, והילד התבקש לעמוד ולשיר את ניגון 'שושנת יעקב' | סיפור חסידי למוצאי שבת (חסידים)