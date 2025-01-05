בגיל 73, הלך לעולמו המשורר יצחק מזוז ז"ל. לא רבים הכירוהו בשמו, אך אין מי שלא מכיר את שיריו ופיוטיו ואת סגנונו הייחודי בעולם הפיוט והחזנות. רפאל ביתאן, בטור מיוחד על דמותו ויצירתו של המשורר הצנוע (מזרחי, מוזיקה)
"אני לא משמש חזן, אין לי עדין אומץ" אומר מי שלא חושש מהופעות בפני קהל • "לקחת את הציבור על הכתפיים זה חתיכת פרויקט" • איך מחברים את הלחן של פריד אל אטראש לקדיש • איך בוחרים את המודוס ואיך זה משפיע על כל התפילה • הפיוט לו הוא מחכה כל השנה ומה גורם לו לבכות (עבודה שבלב)
במהלך חג הפסח, נהנו תושבי אשקלון מסדרת אירועי תרבות ופנאי למגזר הדתי-חרדי ביוזמת ראש העיר מר תומר גלאם. לא פחות משמונה אירועים התקיימו בהיכל התרבות העירוני, כשהם מותאמים לכל הקהלים והמגזרים בעיר. תושבי אשקלון מסכמים (תרבות, מקודם)