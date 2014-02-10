הבעת אמון יוצאת דופן: המשנה לראש לשכת עורכי הדין, עו"ד יוסף ויצמן, ימשיך לכהן קדנציה שלישית בדירקטוריון מד"א | במסגרת חברותו בוועד הפועל ימשיך עו"ד ויצמן להחזיק בתפקידי מפתח מרכזיים בוועדות הכספים והביקורת של ארגון ההצלה הלאומי | המינוי אושר ברוב מיוחס במליאת המועצה לאחר שנות פעילות ענפות בהנהלת הארגון בתקופת הקורונה ובמערכות הלחימה האחרונות
החרדים לא עובדים? לפחות לא כשמדובר בעורכי דין • קרוב ל-7,000 עורכי דין חרדים קיימים במדינה על פי הערכות • לנוכח צרכיהם הייחודים פותחת היום לשכת עורכי הדין מחוז ת"א את "סניף בני ברק" של הלשכה, במעמד בכירי הלשכה, שופטים ואישי ציבור (חרדים)
הפוליטיקאים החרדים מגיבים בחומרה למקרה 'הדרת החרדי' שפורסם ב'כיכר השבת'. ח"כ ישראל אייכלר: "צריך לנהל מלחמת חורמה נגד אפליית חרדים" • ח"כ גפני: "הצביעות ואי הקבלה היא מקרה חמור הגובל בגזענות" • ח"כ מוזס: "הוכח שוב ושוב שהציבור החילוני לא רוצה את החרדים בחברה" (חרדים)