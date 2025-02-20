הרופאים קבעו שלא תוכל ללדת שוב – והיא ילדה שישה ילדים, בשלושה זוגות תאומים | עשרים שנה אחרי שניצחה את המחלה, היא חלתה מחדש, נאבקה באמונה גדולה, ונפטרה, כשהיא משאירה אחריה שישה יתומים ואב שבור | היתומים מתחננים לעזרתנו
בעיצומו של ימי שמחתו בשמחת נישואי נכדתו ערך האדמו"ר מצאנז שמחת שבע ברכות ייחודית במלון גלי צאנז, לכלל עשרות בחורים וילדים מהחסידים, וכן נערות וילדות צעירות, היתומים מאב או מאם רח"ל | אירוע מרגש ועוצמתי בכל קנה מידה | האדמו"ר חילק תשורה נאה לכל המשתתפים, והרבנית לכל המשתתפות | צפו בתיעוד הנרגש (חסידים)
אלפי פניות טופלו עד כה משפחות מהדרום ומכל רחבי הארץ מקבלים מענה בנושא אירוח במרכז הארץ, שינוע לאזורים שונים, הפגה והתרעננות, תמיכה רגשית וסיוע לילדים, סיוע אישי • סיירת החירום המיוחדת של 'זה לזה' פועלת בימים אלה לחלוקת משחקים אישית לאלפי יתומים (בארץ)
מאז פתיחת מוקד החירום פנו משפחות רבות מהדרום ומכל רחבי הארץ בנושא אירוח משפחות, שינוע, הפגה והתרעננות, תמיכה רגשית וסיוע לילדים, סיוע אישי, עוצמה והעצמה ע"י הרבנית רוטנברג תחי' וסיירת החירום של 'זה לזה' (מלחמה, סיוע)
הברכה המיוחדת נכתבה במיוחד עבור המשתתפים במגבית 'קופת העיר' עבור חתונות ע"ג היתומים • " והחוב מוטל על כלל הציבור לתת נתינות חשובות לזכות במצווה רבה כזאת, וכל המוסיף בנתינתו יוסיפו לו ברכה מן השמים" • באופן מיוחד, יגיע מרן הגר"מ שטרנבוך שליט"א לתפילה מיוחדת על כל התורמים כבקשתו עבור 73 חתונות היתומים של חודש שבט בקבר רחל בערב ראש חודש אדר (חרדים)
עם ישראל נרתם לסייע ליתומיו של רבי אהרן ישראל, השקדן מבני ברק שהקדיש את חייו למען בני הנוער • סכום מכובד כבר נאסף בקרן שהוקמה למענם • "אנחנו עדיין רחוקים מאוד מהיעד", אומרים קרובי המשפחה, "אבל ההתגייסות הזאת פשוט מחממת הלב, ומנחמת את המשפחה שמרגישה שהיא לא לבד בסיפור העצוב הזה" (חרדים)
בני משפחתו של הרב רפאל טרבלסי מכרמיאל, שנפטר בשבת האחרונה, מספרים את הסיפור המלא • המחלה היתה קלה יחסית, הרופאים היו מרוצים מקצב ההתקדמות, והתקווה היתה גדולה • ווירוס קטנטן תקף אותו בזמן שהמערכת החיסונית היתה מוחלשת, ובתוך זמן קצר השיב נשמתו ליוצרה • בבית נותרו אלמנה שבורה ורצוצה ושלושה יתומים רכים שאף אחד מביניהם אינו יודע לומר קדיש (חרדים)
ההלוויה התקיימה באופקים בה התגוררה המשפחה עד לפני כשנה • שכנה מוחה דמעה: "אני לא יודעת איך אפשר לנחם אישה שהרגע חרב עליה עולמה, והיא לא קיבלה אפילו התראה מראש..." • מכריו מספרים: "היה אציל נפש, אברך רציני שהשקיע את כל כוחותיו בלימודים והקים משפחה לתפארת" (חרדים)
רגעים מרגשים ומצמררים היו אמש במתחם הדי.סי.טי הענק במישור אדומים, כאשר מאות יתומי ארגון "זה לזה" הדליקו יחד נרות חנוכה ברגש ובדמע, אול מול עיני האימהות האלמנות שעמדו בעזרת הנשים וצפו במחזה המרהיב (חרדים)
בימים הקרובים מתחתנת אסתי (שם בדוי), והיא עושה זאת בלב כבד • מאחור נשארת אמה האלמנה, שעד כה היא היתה כל עולמה • הבת היתומה מאב לא רצתה להתחתן כדי שלא להשאיר את אמה לבד • מה עשתה האלמנה כדי להכריח את בתה היתומה? • השתיים זקוקות לעזרה.
הטרגדיה של משפחת יגן מזעזעת את הלב • אבי המשפחה הגאון רבי דוד יגן זצ"ל, נפטר בגיל 60, אחרי חמש שנות מחלה קשה • בארבע השנים האחרונות ממתינה רעייתו להשלת ריאות, כשהיא מרותקת למחולל חמצן • הם הספיקו לחתן ארבעה ילדים בעודם מתמודדים עם ייסורים קשים • שתי בנות אחרונות עוד נותרו בבית וזקוקות לעזרה (חרדים)
בעוד עם ישראל כולו שרוי בצער רב לאחר שניטלה מנהיגה של הציבור הספרדי בארץ ובעולם ומשיירי כנסת הגדולה. הרי שבארגון 'זה לזה' ביתם של האלמנות והיתומים קובעים בימים אלה אבל יחיד ומספד כשבין שורות הארגון מורגשת היתמות שבעתיים עם הילקח ארון האלוקים מעמנו (חרדים)
מאז שהיה בן שמונה הוא התמודד בגבורה עם אתגר לא פשוט • אבא שלו בעולם האמת, ואמו לא הצליחה להתאושש מהשבר הנורא שניחת עליה • הוא עומד להתחתן, אבל אין לו מאיפה להתחיל... • הגאון רבי צבי ברלין ממליץ בחום: זאת הזדמנות מיוחדת לקיים את מצוות הצדקה ומצוות הכנסת כלה באופן הבסיסי ביותר (חרדים)