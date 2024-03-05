לפנות בוקר נהרגו שני נערים חסידי ויז'ניץ שחזרו ממירון בתאונת דרכים מחרידה • "הרכב היה מעוך וחלקיו התפזרו לכל עבר", תיאר החובש. "את אחד הנערים מצאנו במרחק של כ-30 מטר" • בהמשך התרחשה תאונה נוספת • המשטרה חוקרת (חדשות, בכבישים)
המצוד אחרי החשוד ברצח יורי וולקוב נמשך. אלמנתו שהייתה לצידו בעת הרצח, מספרת היום בקול מרוסק על הרצח: "הוא חצה באור אדום וצילמתי אותו ואמרתי לו שאולי אעביר למשטרה. זו הייתה הסיבה שהוא הרג את יורי | צפו (חדשות)
נס בקריה החרדית - בשכונת בית יוסף, של חסידי בעלזא בקריית גת: אתמול (ראשון) בשעות אחר הצהריים, רכב שהיה בין הבניינים, עמד לנסוע לדרכו - כשעל החול בחצר המשותפת שכבו שתי פעוטות; התושייה של האמא שהייתה במקום - הצילה את ילדיה • צפו בתיעוד (חדשות)