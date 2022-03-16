חג הפורים כבר פה, ועם ישראל מצטייד ונערך לסעודת החג עם משקאות רבים וטובים, כדי להרבות בשמחה עד דלא ידע | אך באופן מוזר, אנשים אוהבים להתהדר ביין טוב או בוויסקי משובח שקנו לחג - אך יכולים לשתות את היין היוקרתי בכוס פלסטיק | כדי לטייב ולשבח את השתייה מהמשקה שבחרתם, ערכנו עבורכם את המדריך המלא להתאמת הכוס הנכונה לשתיית המשקה שלכם (מגזין פורים)
בקרוב נחזור לארח ולהתארח - אמן - וזה בדיוק הזמן לדעת כיצד יש לאחוז בכוס שמכילה יין או קוקטייל ומהן הסיבות לאחיזה באופן הזה דווקא. ולמה אנחנו מדגישים את עניין האירוח? כי כשאתם לוגמים יין לבד להנאתכם, אין שום סיבה שתקפידו על גינונים חברתיים (אוכל)
את נמצאת בחתונה, אוחזת בכוס שלך ויודעת שרגע אחרי הלגימה ייצמד לזכוכית המבהיקה כתם ליפסטיק בולט. הנה טריק קטן שימנע מהאודם להכתים את הכוס. ולא, את לא צריכה לעבור לשתות עם קש. זה הרבה יותר פשוט (מדריך, סטייל)