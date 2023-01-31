הסוד מאחורי העובדה שספרים שצוירו לפני 25 שנה עדיין פופולריים | למה צריך 2 בשביל קומיקס ואיך הכל התחיל בחדר בישיבה | מה הם לעולם לא יעשו ואיך הם מראים מכות בלי לצייר אותם | הצייר האנטישמי שהיווה השראה ומה הם עושים טוב יותר מטינטין | הטריק העובד לכם על המוח כשמציירים חושך וספר ההדרכה של דיסני | ראיון מיוחד לחג הסוכות (חג אומנותינו)
החל מהשבוע ועד לבחירות, 'כיכר השבת' והצייר מענדי ירוסלבסקי בפרויקט חדש - מענדי ילמד אתכם לצייר פוליטיקאי ב-30 שניות, אתם תשלחו את הציור שלכם ומענדי יבחר את הציור המנצח • וגם: אתם תקבעו מי הפוליטיקאי שאותו מענדי יצייר בשבוע הבא... • והשבוע: כך מציירים את ח"כ משה גפני (מעניין)