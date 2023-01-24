הוא יצא מהבית עם שקית מלאה ממתקים וצעצועים, כל פריט כמו מנגנון הישרדות קטן. ראיתי בעיניים שלו פחד אמיתי - הפחד שלא יהיה כבר חלק מהחבורה. מאחורי החיוך הקטן הסתתר סיפור של לחץ חברתי, התנהגויות מוזרות והקרבות יומיומיים שלא תמיד ההורים רואים (הורות)
הגאון רבי יעקב ישראל לוגסי, מגדולי בעלי המוסר, מעביר מידי שבוע שיעור שבועי בבית הכנסת 'מוסיוף' בירושלים, שיעור שעוסק בהלכות • "כיכר השבת" מגיש מידי שבוע את השיעור השבועי • השבוע בשיעור: לא להיכנע ללחץ חברתי (יהדות)
לפני כשלוש שנים, בהיותו כבן 16.5, היה הצעיר שותף לשוד חנות תכשיטים בנצרת. בית המשפט לנוער הרשיע אותו על סמך הודאתו. ערעור שהגיש לעליון התקבל פה אחד ובצעד חריג ההרשעה בוטלה. השופטים התרשמו מהליך השיקום המשמעותי והמוצלח שעבר מאז (משפט)