מי אמר שמאפי שמרים חייבים להיות רק מתוקים? בפרק האחרון והחגיגי של הסדרה, השף דור פלג לוקח את בצק הבריוש הצרפתי - הבצק הכי חמצמץ, עשיר ומפנק שיש והופך אותו לסירות זהובות ומקורמלות שמארחות בתוכן גבינת שמנת וסלט קיסר מטורף עם שקדים מקורמלים.
נעים להכיר: קַלְצוֹנֶה - מאפה איטלקי של בצק מקופל. כאן בחרנו ליצור את הגרסה הקטנטנה והמפנקת, במילוי תרד וריקוטה, שטעימה לא פחות מהגודל המקורי, אך מכבידה פחות (ושכחנו לציין, עשויה מבצק פיצה קנוי)
כולנו מכירים את הסביח בפיתה, אחת ממנות הרחוב הפופולריות והאהובות ביותר בישראל. הפעם השפית חיה דר החליטה לקחת אותה צעד אחד קדימה וליצור מאפה מבצק עלים ולמלא אותו בדומה לסביח: עם חצילים, טחינה ועוד כמה הפתעות משדרגות. שימו לב לאופן הכנת החצילים: הטבילה בביצים מפחיתה משמעותית את ספיגת השמן בטיגון. מנה שהולכת מעולה לצד סלט ירקות רענן
הגביניות המטריפות הללו עשויות מבצק שצורת הכנתו מדמה בצק עלים. חשוב להקפיד על שימוש בחמאה קרה מאד ומים קרים מאד ולשמור על סביבת עבודה צוננת, כי הבצק רגיש לחום. בעזרת פטנט וללא מאמץ מופרז, תקבלו את הגביניות הכי טעימות שאכלתם אי פעם. באחריות