כישלון חרוץ בשיווק: לאחר חמישה מכרזים שהסתיימו ללא מציעים, החברה הכלכלית לבני ברק חותכת את מחיר המגרש ברחוב הירקון ב-34%. תג המחיר החדש עומד על 33 מיליון שקל בלבד, במירוץ נגד הזמן מול רשות מקרקעי ישראל (בארץ, חרדים)
סעיף עמום לגבי תשלום היטלי הפיתוח בחוזה למכירת מגרש בזכרון יעקב הוביל להגשת תביעות הדדיות. מצד אחד הרוכש – שעיכב את התשלום האחרון כיוון שלטעמו המוכר היה צריך לשלם אותם, ומצד שני המוכר – שתבע פיצוי מוסכם על הפרת ההסכם. מי צדק? (משפט)
אם לשתי בנות נפטרה ב-2012. בצוואתה נקבע כי המשק יעבור לאחת מהן. ביחס לבת השנייה נקבע כי במידה שלאחר 5 שנים יקצה המושב זכויות בנייה הן יהיו שלה. הבת לא המתינה ותבעה בטרם חלפה שנה ממות האם. התביעה נדחתה תוך חיוב התובעת בהוצאות מוגדלות (משפט)
התובעים קנו ב-1990 שני מגרשים בחדרה והקימו על אחד מהם בניין. כשביקשו לרשום אותו כבית משותף הם נתקלו בהתנגדות יורשותיהם של המוכרים שטענו כי מאז המצב השתנה, שכן בוטלה הפקעה של חלק מהמגרש. התביעה נגד היורשות התקבלה באחרונה במלואה (משפט)
ב-1999 רכשו הנתבעים מהתובע מגרש במזכרת בתיה והפעילו בו גן אירועים. לטענת התובע, פעילות גן האירועים פלשה למגרשים סמוכים השייכים לו. בית המשפט חייב את מנהלי גן האירועים אישית מכיוון שהוציאו צווי מניעה שמנעו מהתובע שימוש במגרשים הסמוכים (משפט)