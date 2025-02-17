מתחת למצוקי הגדה המזרחית של הנילוס, במקדש שהוקדש לאלה מצרית, התגלה באקראי אחד הממצאים המוזרים והמצמררים ביותר בהיסטוריה - בור ענק מלא בחתולים חנוטים | עשרים טונות של מה שהיה למקדש מצרי נשלפו מהאדמה, נארזו בשקים, ונשלחו באניית קיטור ללב ליברפול - שם נמכרו במכירה פומבית כדי לשמש דשן לשדות האנגליים | הסיפור שבו הפכו אלי מצרים לחומר גלם של המהפכה התעשייתית, וחתולים קדושים לאבק היסטורי (מעניין)
היום בתוכנית: חזאי הבית משיב בצורה ברורה על השאלה, האם צפוי לנו שלג בירושלים ומתי בדיוק? | ראש מכון המחקר של המשטרה על השינויים הדרמטיים בדוחות התנועה | איך גם טראמפ וגם חבייר מיליי גרמו לאלפי אנשים להפסיד מיליונים | התאור הכי הזוי ששמענו ליין | תיעוד מרגש בפינת רץ ברשת וסיפור משעשע בפינת המחקר (דבר ראשון)