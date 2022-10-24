מחפשים את המנה שתגנוב את ההצגה בשולחן החג? תשכחו מכל מה שהכרתם על ברוקולי. המתכון הבא יסדר לכם מאפה ברוקולי מוקרם ברוטב שמנתי עוטף, עשיר וסמיך בדיוק כמו במסעדות החלביות הכי טובות. הוא רך בטירוף, נמס בפה, עם שכבת גבינות זהובה ומותכת שתגרום לכולם לבקש תוספת. ראו הוזהרתם: המגש הזה הולך להתחסל ראשון! (אוכל ומתכונים)
שעועית היא מוצר צנוע, אבל גם תכליתי וזו הסיבה שאנחנו כל כך אוהבים אותו. המתכון הזה לשעועית לבנה מוקרמת ופיקנטית, מוכיח שבלי הרבה מאמץ (וקצת שמן עשבי תיבול חריף), ניתן ליצור ממנו מנה אלגנטית לחלוטין. ולא סתם אלגנטית, אלא כזו שמתיישנת כמו יין משובח. ניתן להכין אותה כמה ימים לפני אירוע וטעמה רק ישתפר. הוסיפו לצידה לחם פריך והתנהגו כאילו עמלתם עליה כל היום (מתכונים, אוכל)
תבשיל תפוחי האדמה והגבינה הזה הוא בעצם עדכון לקדרה מאד קלאסית. גרסת האולד סקול היא מנה שמנתית של אוכל מנחם טהור, פשוטו כמשמעו. שמרנו על הטעמים המקוריים, אבל החלפנו רוטב מוכן באחד מתוצרת בית והתוצאה היא תבנית מלאת טעם, שיכולה להיות המוקד של ארוחת הערב יחד עם סלט צדדי (מתכונים, אוכל)
גרעיני תירס מתוקים השוחים ברוטב שמנת קטיפתי, עם תועפות גבינת פרמזן הנמסה מעל - המתכון לאוכל המנחם האידאלי, שמכינים עם כמה מרכיבים בסיסיים שכנראה יש לכם כבר בבית. המנה מעולה כתוספת בארוחת ערב או כחטיף קליל בשעת בין ערביים (מתכונים, אוכל)