המרכיב החסר בבריאות המודרנית: על חשיבותן של 'הפסקות מוחיות' בעולם של עומס יתר, המנגנון העצבי שפועל רק כשאנחנו מפסיקים לנסות, והדרך להחזיר לחיינו את המרחב שמאפשר ליצירתיות, לשקט נפשי ולאנושיות שלנו לפרוח מחדש (פסיכולוגיה)
התיישבתי על הספסל שבחצר הישיבה ונתתי למחשבות לרוץ. מחלונות בית המדרש נשמע קולו של שליח הציבור שהחל לסלסל בקולו את חזרת הש"ץ, ואני התאבנתי במקומי. נתתי למחשבות לרוץ. אני לא זוכר כמה זמן ישבתי כך מיואש, אולם טפיחה בלתי רצויה על הכתף הנחיתה אותי על קרקע המציאות (עולם הישיבות)
ניסיתם פעם להתפלל באמת? אין דבר יותר קשה מזה. למחשבה, אם חקרתם את זה פעם, אין רגע קט של שקט. היא זזה כל הזמן כמו כספית. קדימה ואחורה, מה אני צריך לעשות מחר? מה עשיתי אתמול? מה שכחתי? שילמתי חשבונות? המחשבות מתערבלות ומסתחררות בראשנו ומרחיקות אותנו מהמטרה שלשמה התכנסנו - להתפלל.