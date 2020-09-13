חברי פאנל 'כיפות שחורות' התכנסו לדיון לוהט במיוחד מהסערה סביב בחורי הישיבות שאוספים כסף בצמתים לקראת פורים, דרך העימות על העוני במודיעין עילית מול השכנה העשירה - ועד הווידויים האישיים על האלימות במוסדות החינוך בשנות ה-80 | חברי הפאנל: ישראל שילה; ד"ר טל אלוביץ'; מנחם קולדצקי ואבינועם קוטשר • צפו בתוכנית המלאה (כיפות שחורות)
והערב ב'קורונה טיים'; ביום שאשתו ילדה בשעה טובה, גילו כי אביו נדבק ב'קורונה' והוא במצב קשה, העיתונאי מנחם קולדוצקי מתחנן, אנא שמרו על ההוראות. איש הפרסום, שמואל דרילמן, מדבר על ההשלכות שלא חשבתם בענף (קורונה טיים)