דרמה בערב שבת: תלמידי ישיבת 'מעלות התורה' נעצרו בכביש 6 והועברו לכלא צבאי, במקביל למעצר בחור חב"די בלשכת הגיוס. בני המשפחות זועקים על מניעת קשר עם יקיריהם, בעוד במוקדים שונים נערכים להפגנות מחאה סוערות |ה -3 שנעצרו שוחררו כעבור שעה קלה | בחצר חסידות בעלז הודיעו על כינוס חירום במוצ"ש (חרדים)
במסגרת הליך משפטי שהגישו מספר בחורים, המוצגים כתלמידי ישיבת 'מעלות התורה', הוגש מסמך החשוד כמזויף. כך עולה מהחלטת בית המשפט בהליך, ומטענות באי כוחה של משפחת רייכמן. מי ניסה להטעות את בית המשפט? ניסיונותינו לקבל את תגובת יוזמי ההליך המשפטי לא צלחו (חרדים)
אחד בפה ואחד בלב? בעוד תלמידים ממוצא מזרחי נעצרים בשל אי התייצבותם בלשכות הגיוס, ל"כיכר השבת" נודע כי בישיבתו של הגר"ש אוירבך, מנהיג מחאת ה"לא מתייצבים", מוגשות בקשות לדיחוי מגיוס לצה"ל • גורם בכיר: "נוצר מצב הזוי, הרב מגדיר התייצבות כגילוי עריות ותלמידיו מגישים דיחויים" (חרדים)