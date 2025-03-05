התובעת הכללית של ארצות הברית, פאם בונדי, תקפה את הדמוקרטים בעקבות נאום מצב האומה של טראמפ, לאחר שסירבו לקום לכבוד אמה של צעירה שנרצחה באכזריות | היא הוסיפה כי המעמד היה שובר לב, וכי מדובר במחווה שהייתה צריכה להיות חוצת מפלגות (בעולם)
הערב בתוכנית: ראיון עם עו"ד מומחה לבינה מלאכותית | המתנדבים מגיעים להרים את האולפן | הכל על הרמטכ"ל היוצא והנכנס | התפטרויות בשב"כ והאם מישהו שם מתנצל | נאום טראמפ שובר שיא | הדרישה החדשה לגיוס חרדים | וגם: 'רץ ברשת' על מפל קרח מטורף ועל קופים ואריות בבית פרטי בארץ (דבר ראשון)
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מינה באופן רשמי את הילד די ג׳יי דניאל לסוכן חשאי של כבוד | הילד בן ה-13 חלם תמיד להיות שוטר, אך לפני מספר שנים חלה במחלה הקשה ושרד בדרך נס, הלילה, טראמפ חלק לו כבוד בדרך ייחודית (חדשות, בעולם)
נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן התייחס בנאומו השנתי 'מצב האומה' להתקדמות שעשה ממשלו בשנה האחרונה והתייחס לנושאים הבוערים במדינה בהם: המלחמה באוקראינה, חוקי הנשק, המתיחות מול סין ועוד | 'כיכר' עם הנאום המלא (עולם)
לוהט בציבור הליטאי: חיים אפשטיין, איש הפלג הירושלמי, תוקף בשיחה עם כיכר TV את אנשי דגל התורה ולועג לח"כ משה גפני ולמחנך הר' מרדכי בלוי. עוד במהדורה: השחקנית אורנה בנאי בהתייחסות ראשונה ובלעדית לדברים החמורים שהשמיעה בשבוע שעבר נגד הציבור החרדי בתכנית "מצב האומה" • צפו (כיכר TV)
הסתכלתי על ספסלי הנאשמים, ראיתי חרדים וחילוניים, אשכנזים וספרדים, עשירים ועניים. מרגש לראות איך אפשר להניח בצד את המחלוקות ולהתאחד למען מטרה משותפת • טורה השבועי של סיון רהב-מאיר מתוך "ידיעות אחרונות" (דעות)