מתי יש לברך את ברכת המצוות? מה החריגים לכלל, ומדוע הוחרגו מצוות אלו? כמו כן נעסוק במחלוקת הראשונים, האם בדיעבד אפשר לברך לאחר עשיית המצווה, או שלאחר שאדם קיים כבר את המצווה ללא ברכה לפניה, הפסיד את האפשרות לברך (פרשת השבוע)
האדמו''ר ממשכנות הרועים, בקיום מצוות שילוח הקן אמש בבית מקורבו הרב משה חיים כהן בירושלים | אחר קיום המצווה, ארז האדמו"ר את הביצים לשמירה, וערך שולחן לחיים לכבוד המצווה שעליה הברכה 'למען ייטב לך והארכת ימים' | תיעוד (חדשות חסידים)
בשיעור על פרשת השבוע - פרשת בראשית, מסביר הרב אברהם יוסף שוורץ, "ועפר תאכל כל ימי חייך" זהו העונש שקיבל הנחש. מדוע זה נחשב לעונש, הלא העפר זמין ומצוי לו יותר מאשר כל מאכל אחר?!
האם בימינו "שערי התפילה" אכן נעולים? ומדוע כדאי להקדים תפילה למכה? • צפו בשיעור (יהדות)
בשיעורו על פרשת השבוע - פרשת וילך, מסביר הרב אברהם יוסף שוורץ, האם קיים קשר בין שתי המצוות האחרונות מתרי"ג המצוות המופיעות בפרשתנו, ולכן הן צמודות אחת לשניה? | וגם: מהו המדד אותו גילה החפץ חיים זי"ע, שבאמצעותו אנו יכולים לדעת האם אדם העוסק במקצוע מסויים, אכן שמח ומרוצה ממקצועו? • צפו בשיעור מרתק (יהדות)
מצוות "ראשית הגז" היא אחת ממתנות הכהונה, בה נותנים את הצמר שהופק מראשית גז הצאן לכהן • צפו ברבי ממכנובקא-בעלזא, מקיים את המצווה בנבי סמואל, ליד קבר שמואל הנביא, לאחר קיום המצווה, התפלל הרבי 'מנחה' בקבר שמואל הנביא (חסידים)