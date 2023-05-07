שכנה בעיר חולון טענה כי הרחבת המרפסות בבנין תמנע ממנה להקים סוכה, העירייה קיבלה את עמדתה והגבילה את הבנייה | כעת, ועדת הערר המחוזית תכריע האם ההחלטה הייתה חוקית, ואף תבחן האם מדובר ב"מרפסות סוכה" (חדשות)
על פי סיכום שהושג בין יו"ר ועדת הפנים ח"כ יעקב אשר למטה התכנון הלאומי, ועדות מקומיות יורשו להנפיק היתר למרפסות סוכה פתוחות מעבר לזכויות הבניין וללא הגבלת שטח | כל הפרטים מההישג הדרמטי עבר הציבור החרדי והדתי (חדשות)
המשפחה ב"ה גדלה והבית מתחיל להיות קטן. במציאות הנדל"נית בישראל, מעבר לדירה גדולה יותר לא נראה באופק. אז איך תוכלו להוסיף חדר לבית ועדיין לשמור על מרפסת פתוחה לטובת סוכה כשרה? באלומתריס פתחו מערכת גגות הזזה נפתחים בדיוק למטרה זו (צרכנות, שיווקי)