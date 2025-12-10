חוקרים מסין פיתחו חומר ג'ל חדשני המאפשר התפלת מי ים לצד חילוץ בורון - יסוד חיוני לתעשייה הצבאית והאזרחית - באמצעות אנרגיה סולארית בלבד | הפיתוח עשוי להפחית את תלות סין ביבוא ממדינות כמו טורקיה וארה"ב, ולחזק את מעמדה בתחום החומרים האסטרטגיים (טכנולוגיה)
משרד הכלכלה פתח במהלך חסר תקדים לקידום ועידוד כניסת עובדים בני המגזר החרדי למעגל העבודה, והוא משתתף בעלות אחזקת עובד חרדי ו/או ערבי בשיעור של עד 33% מסך השכר של העובדים. חברת משאבים בניהולו של הרב יוסף ויטמן מזמינה אותך לקלוט עובדים חדשים ולזכות בסיוע כספי מהמדינה על כל עובד שתקלוט. נשמע הזוי? אז זהו, שלא (כלכלה, שיווקי)
פעולת ההתרמה יוצרת אצל רבים מערכת תחושות לא נעימה בלשון המעטה – "שנורר", קבצן כספים ועוד - אסוציאציות שליליות הכרוכות בבקשת כסף מהזולת. גיוס כספים מקצועי ומודרני מושתת על גישה שונה לגמרי. בשבוע הבא יתקיים בישראל כנס מקצועי ראשון מסוגו, המיועד לכל מי שעוסק בהתרמות וגיוס משאבים (כלכלה, שיווקי)
לראשונה בחסות עיריית בני ברק התקיימה ועידת "משאבים" למנהלי גיוס משאבים בארגונים ועמותות. מארגן הועידה הרב יוסף ויטמן: "מטרת הכינוס היא מודעות להפיכת ארגוני תורה וחסד לבעלי רווחיות כלכלית". את הועידה נעל הרב אבא טורצקי במשא מאלף - צפו (כלכלה, שיווקי)
לאחר שנים ארוכות בהן מתקיימות אינספור ועידות מנהלים למוסדות תורה וחסד, יתקיים בבני ברק ביום שלישי הקרוב כנס ייחודי למנהלי ארגונים שיעסוק בגיוס משאבים ממשרדי ממשלה וקרנות פילנתרופיות. הכנס ביוזמת הרב יוסף ויטמן מנכ"ל ארגון "משאבים" ובחסות בנק מרכנתיל (עמותות, שיווקי)