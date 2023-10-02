משה פייגלין (זהות) וד"ר מיכאל בן ארי סיכמו על ריצה משותפת בבחירות הקרובות. השניים הציגו מצע המשלב הכרעה צבאית, החלת ריבונות וחידוש ההתיישבות לצד צמצום הבירוקרטיה וחירות הפרט | המטרה: החזרת קולות ימין שנדדו למפלגות אחרות ועירור מצביעים שנשארו עד כה בבית. במפלגת 'זהות' מבהירים כי הפעם ירוצו עד הסוף (פוליטי)
במסדרת הדיונים על חוק בן גביר, הגיע לוועדה חבר הכנסת לשעבר משה פייגלין, ותהה בקול מדוע המשטרה לא חקרה את העדות של כמיסה נגד ליברמן - שהוא הזמין אצלו רצח של בכיר במשטרה - "האם זה אומר שהמשטרה פוליטית?" שאל פייגלין | צפו (פוליטי)