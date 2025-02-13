דור שלם משנה את חוקי המשחק של עולם התעסוקה. זה לא שהם "עצלנים" או "לא רוצים לעבוד" - הם פשוט דורשים משהו שהדורות הקודמים הדחיקו: משמעות | דרך המשקפיים של הפסיכיאטר ויקטור פרנקל, חקר המשמעות בחיים ותיאוריות של מוטיבציה פנימית, מתברר שדווקא בעידן של עבודה היברידית וטכנולוגיית קצה, אנחנו חוזרים לשאלות הקיומיות העתיקות ביותר (פסיכולוגיה)
היום בתוכנית: כל הנתונים מאחורי ההצלחות והאתגרים של החינוך החרדי | דו"ח היציבות הפיננסית מזהיר ומתריע על סיכון גבוה ברכישת דירות | אמירה נחרצת של מנכ"ל עמותת נצח יהודה והאנקדוטה שקראה לו עם הספר 'נמות ולא נתגייס' | כמה התגייסו ולהיכן | וגם: מחקר הזוי על כך שכלבים מוצאים יותר משמעות בחיים שלהם (דבר ראשון)
מגיל צעיר הוא חקר כל דבר לעומק עד שהפך לאחד מחשובי ההיסטוריונים החרדיים • לרגל חג החינוך מסביר הרב ישראל גולדווסר בשיחת חג עם 'כיכר השבת', מדוע העיסוק בהיסטוריה הינו ערך נעלה וחושף איזה רגע הכי מרגש אותו בסיורים בפולין (מגזין פסח)
להתעורר באמצע הלילה מזיעים, עם דופק מואץ ויובש בפה, להבין באיחור שזה היה רק חלום רע ולחזור לישון רגועים. רגע, זה באמת היה "רק" חלום? כעת המומחים מאשרים: לחלומות יש משמעות. הכירו את 7 הסיוטים הנפוצים ביותר (בבית)