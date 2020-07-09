נראות המשרד היא הדבר הראשון שנקלט בעיני מבקרים, לקוחות ואפילו עובדים | מקום עבודה נקי ומסודר אינו רק עניין אסתטי, הוא חלק ממה שהעסק מקרין כלפי חוץ וכלפי פנים | בעולם שבו תדמית קובעת לא פחות מהשירות המוצע, ניקיון המשרד הפך לכלי אסטרטגי שמשפיע על הדרך שבה העסק נתפס
שוק המשרדים התאושש במהירות לאחר הקורונה ורושם שיאים של ביקושים מחברות הייטק ואחרות • תל אביב מובילה את טבלת המחירים אך גם אזור צפון בני ברק מתחיל להתעורר • היזם יקי רייסנר הבונה מגדלי משרדים בצפון ב"ב: "מתחילים לראות את הזליגה לכיוון צפון בני ברק. עם הפעלת הרכבת הקלה באזור נראה זינוק משמעותי במחירים" (נדל"ן)