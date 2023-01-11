אנחנו אוהבים פיצה. אנחנו אוהבים מאק אנד צ'יז. אז למה לא לחבר בין השניים, שאלנו את עצמנו. כן, אנו מודים שמדובר ביצירה (ויציאה) מושחתת למדי, אבל מנחמת, הו, כה מנחמת. ושימו לב, מוכנה תוך 20 דקות (מתכונים, אוכל)
משתעממים מפיצה מסורתית עם רוטב עגבניות וגבינה? מבינים אתכם. הפיצה הייחודית והבריאה הזו היא בדיוק בשבילכם. עם בצק פריך, ממרח חומוס, גרגרים וירקות מגוונים לא תוכלו (ותאכלו) לשוב לפיצה רגילה (מתכונים, אוכל)
אנחנו מאד אוהבים פיצה, אך הגזרה שלנו פחות מחבבת אותה. מזל שמצאנו גרסה ביתית שהיא גם יותר מזינה וגם פחות משמינה. איך בעצם? הבצק עשוי מברוקולי. ניתן לפזר עליו מה שרוצים, רק חשוב להימנע מכל דבר שעלול לו להתרכך (כמו רסק עגבניות). מוטב להיצמד לעגבניות טריות, עם הגרעינים ולהוסיף דלעת, חצילים או קישואים צלויים. בונוס: אתם יכולים להכין את הפיצה כמה ימים לפני האכילה. פשוט אפו אותה במשך 20 דקות ואז צננו, עטפו היטב והקפיאו (מתכונים, אוכל)
בשעות אלו נחגג ברחבי העולם "יום הפיצה הבינלאומי" ואין עת מתאימה מזו לקחת את המאכל האיטלקי שכולנו כה אוהבים ולשדרג אותו. ובכן, למנה הבאה קוראים "פיצה של ארוחת בוקר", אבל כמובן שהיא באה בטוב 24/6, בטח כשמדובר בסוג ההוא עם החלמון הנוזל, שראיתם בפרסומות, חלמתם לנסות ואיכשהו, זה לא קרה (מתכונים, אוכל)
במתכון הזה הסלט נמצא על הפיצה, מה שמייצר חגיגה מושלמת של טעמים ומרקמים: אופים את הפיצה עם מוצרלה ושום, מוציאים מהתנור ומפזרים מעל סלט מרענן של עלי רוקט, עגבניות מיובשות, בצל סגול, גבינת פרמזן וחומץ בלסמי (מתכונים, אוכל)
קנאה היא לא דבר טוב. אז כדאי שתחדלו לחלום על הטאבון היקר שהשכנים שלכם רכשו ותתמקדו בהוצאת המיטב מהמציאות הקיימת. כל מה שאתם צריכים כדי להכין פיצה ביתית משובחת בעצמכם, הוא מחבת איכותית מברזל יצוק. פני השטח שלה מתחממים מאד וזה המפתח להצלחה כללית של הפיצה וגם לקבלת פריכות. מכיוון שפיצה במחבת היא די קטנה, תוכלו להכין כמה, כל אחת עם תוספות שונות לטעמכם - זיתים ירוקים / שחורים, תירס, אננס ועוד (מתכונים, אוכל)
לפעמים צריך קצת לעגל פינות. לדוגמא, כשמתחשק לכם פיצה בשעת ערב מאוחרת. הכנה של בצק מאפס היא מתישה ומייגעת, מכיוון שהיא נמשכת לנצח ובנוסף, היא יכולה להרוס את המאמצים שלכם לאכול בריא. אז במקום זאת, הכינו את המתכון לפיצה מחצילים. היא דיאטטית יחסית ונטולת גלוטן ואל דאגה, עדיין מכילה גבינה נוטפת (מתכונים, אוכל)
השפית מורן פינטו חוצה לשניים סופגנייה ריקה, מורחת רוטב עגבניות, מניחה מעל גבינה צהובה - ואז מגיע השוס! רוטב פיצה מופלא שאתם עומדים להכין שוב ושוב ולטבול בו כל דבר בערך - סופגניית הפיצה כאן היא רק תירוץ (מתכונים, אוכל)
מתכון לפיצה שהבסיס שלה הוא פטריית פורטבלו ענקית - והתוספות עליכם. ארוחה טעימה ומהירת הכנה ללא התעסקות מיותרת עם בצק וטיפ שימנע מהצטברות נוזלים בתחתית הפטרייה בזמן האפייה. תוך חצי שעה על שולחנכם (מתכונים, אוכל)
או: איך לתקתק פיצה נהדרת בלי להתעסק עם הבצק? מתכון לפיצה על בסיס בצק עלים עם גבינות, עגבניות ובזיליקום - ותעשו טובה לבלוטות הטעם שלכם, והשיגו בזיליקום טרי. אגב, אמנם המתכון כולל עגבניות, אך ניתן לגוון ולהחליף אותן או חצי מהכמות בקישואים, זיתים, פטריות ופלפלים (מתכונים, אוכל)
אנחנו חייבים להודות: אנחנו לא אוהבים שנוגעים לנו בפיצה, אבל לפעמים המצפון מתעורר וזו האלטרנטיבה המדויקת: מתכון לפיצה על בסיס בטטה ושיבולת שועל - אתם מוזמנים לגלות יצירתיות בתוספות ולשתף אותנו בתגובות (מתכונים, אוכל)