נשיא מועצת חכמי התורה, הרב עובדיה יוסף, התקשר לנחם את ראש הממשלה על פטירת אביו בן-ציון נתניהו ז"ל. מקורב לבית הרב אמר ל'כיכר השבת': "נדיר מאוד שהרב משוחח בתקופה האחרונה בטלפון, בטח אחרי הניתוחים שמרן עבר באוזן, אך הרב רצה לנחם את ראש הממשלה". עוד ניחם בטלפון: נשיא ארה"ב, ברק אובמה
פוליטיקאים ואישי ציבור, מגיעים החל מהבוקר לנחם את ראש הממשלה בנימין נתניהו בביתו בירושלים, היושב 'שבעה' על אביו פרופ' בנציון נתניהו, שנפטר אתמול והוא בן 102. לאחר שבבוקר הגיעו מתנדבי זק"א כדי להשלים מניין, הגיע אחר-הצהריים סגן שר הבריאות, חבר-הכנסת,יעקב ליצמן, לנחם את ראש הממשלה
אחרי מסע הלוויה, ראש-הממשלה בנימין נתניהו הגיע אל בית משפחת פוגל וניחם את בני המשפחה שנותרו בחיים ● "מה יקרה אם תעשה משהו, אמריקה תעשה לך משהו?", שאלה הנערה תמר פוגל ● "הם יורים, אנחנו בונים. ארץ-ישראל נקנית בייסורין", השיב לה נתניהו ● תיעוד וידאו. מיוחד (חדשות, בארץ)
תכירו את א´, בעבר תושב לבנון שריגל שנים ארוכות לטובת ישראל, ושילם על-כך בחיי בנו. אחרי שנמלט מלבנון, הוא הכיר את משפחת אליהו והתגייר. היום הוא בא לנחם את הרב שמואל אליהו, וחשף פרק מחייו המרתקים, לראשונה מאז הפך לאברך חרדי. צפו (בכיכר)
זרם המנחמים בביתו של האדמו"ר מלעלוב זצוק"ל אינו פוסק. לצד גדולי ישראל, ראשי ישיבות ואדמו"רים, פולטיקאים ועסקנים בכירים, מגיעים בהמוניהם גם ´עמך ישראל´ המבכים מרה את האבידה הגדולה. צלם כיכר השבת שהה היום עם האבלים ומציג גלרית תמונות מיוחדת