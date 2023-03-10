במשך שלושה ימים הם עקבו אחריו מן השמיים, אוספים כל פרט מידע עד לרגע הפריצה | מבוקשים, נשקים וכוונות לפגע | מפקד לוחמי הקומנדו גדס"ר 7810, שהגיעו הגנה על העיר החרדית מדברים על השליחות, על הניתוק מהבית ועל המפגש המורכב עם האוכלוסיה (אמונה וביטחון)
הפלסטינים מפרסמים כי כוחות הביטחון פעלו הלילה בנעלין, הסמוכה למודיעין עילית, למעצר אביו של המחבל שביצע את הפיגוע בתל אביב | בתיעוד פלסטיני נראה כי מיפו את בית המחבל לקראת הריסה | פלסטינים התפרעו במקום (ביטחוני)
צה"ל משתמש ברימוני גז המכילים ריח חריף מגיעים מידי שבוע מכיוון נעלין למודיעין עילית. התושבים: "הדבר פוגע בנו קשות". בתחקיר המתפרסם מחר ב"עניין חדש" נחשף הנזק הגדול שנגרם לתושבי העיר החרדית כתוצאה מכך. צה"ל: "אנו משתמשים בכל האמצעים העומדים לרשותנו" (צבא ובטחון)