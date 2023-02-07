מפגש סולחה שהסלים הפך לאירוע ירי בתוככי הבית, לאחר שאחד הנוכחים שלף נשק לא חוקי וירה מספר כדורים | במקום אותרו מספר פצועים, בזמן שהיורה ברח עם הנשק | היורה, צעיר ערבי בן 23 נעצר מאוחר יותר והוגש נגדו כתב אישום חמור (משטרה)
הנטייה האנושית הטבעית היא להאשים את עצמנו בכל מיני האשמות, הטחות הגוררות עמן קונמות, דיכאונות ועוד כל מיני נחיתויות שונות ומשונות. מה שמונע מאיתנו לשים לב שהנפגע הישיר בכל הסיפור 'הטבעי' הזה הוא דווקא הלב שלנו (ימי הרחמים והסליחות)
חתונת בנו של הרב דוד לאו אמש הולידה מפגש מרגש בין הסבא, הרב ישראל מאיר לאו, ורבה של באר-שבע הרב יהודה דרעי. אחרי שנים, נערכה 'סולחה'. רגע מרגש במיוחד היה כשרבה של העיר באר שבע, הרב יהודה דרעי ערך 'סולחה' עם הרב לאו ואיחל לו "מזל טוב". בעבר, השניים התמודדו על רבנות העיר תל-אביב ומאז נוצר נתק ביניהם