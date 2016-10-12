ישראל מובילה בעולם בקטיעות רגליים מסוכרת, מומחה לתחום מזהיר בריאיון: "הסוכר הוא הרוצח השקט שלנו", מי אשם ומה חייבים לעשות? | פינת 'לפנצ'און' עם חדשות מצחיקות וכואבות | 'מעייריב' של מוצ"ש | התערוכה ההזויה והיצירות המופרכות מהעולם |וגם, כמה שווה כובע משומש של זמר גוי? (דבר השבוע)
זמן קצר קודם ראש השנה הגיעו ראש הממשלה ושר האוצר להסכמות בנושא תקציב המדינה • אבו מאזן נשא נאום חריף נגד ישראל והאשים אותה ברצח עם • בריטניה מצטרפת למאבק העולמי נגד ארגון "דאעש" ומטוסיה כבר חגים בשמי עיראק • ניצחון דיפלומטי לישראל בעצרת האו"ם • סיכום חדשות החג והשבת (חדשות)
סיכום חדשות ראש השנה והשבת: הכומר טרי ג´ונס, תושב ארה"ב, איים שלשום לשרוף ספר קוראן, ובכמה מדינות ערביות פרצה סערה • במהלך החג התפוצצו כמה רקטות קסאם בנגב המערבי • שלושה בני אדם נהרגו במהלך החג בתאונה קטלנית בכפר יאסיף • ילד התחשמל אחר הצהריים באלעד (עולם)