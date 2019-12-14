פרשת ה"אברכים לחצי יום" מסתבכת: בעוד סגן השר מוזס חוגג את ה"הישג" המפוקפק של היתר לאברכים לצאת לעבודה לחצי יום, בכירים בסיעת יהדות התורה ממהרים לצנן את התלהבותו: "מדובר בספין יחצ"ני גרוע שיחזור אלינו כבומרנג". ראשי ישיבות: "ממתי נציג חרדי מתגאה בהסדר שיוציא אברכים לעבודה?" (חרדים)
שר החינוך גדעון סער מתכוון לאשר ´מוסד פטור´, ללא תקצוב, לבית-הספר החסידי בעמנואל. סגן שר החינוך, הרב מאיר פרוש, מודאג. בפגישה סגורה עם חסידי סלונים, הביע חשש מההשלכות: "על כל בעיה שתצוץ במוסד חרדי יעניקו ´מוסד פטור´ ויבטלו תקציבים למוסדות רבים ברחבי הארץ". חשיפה (חרדים)
ישיבת הממשלה העוסקת בקיצוץ התקציב החלה, ובמפלגות החרדיות מעבירים מסרים חד משמעיים לנתניהו: קיצוץ תקציב הישיבות ואי כיבוד ההסכם הקואליציוני יביא לפרישתנו מהממשלה. גם שרי העבודה מתנגדים לקיצוץ, ושר החינוך סער אף איים בהתפטרות. בתווך, נפגש הבוקר סגן השר ליצמן עם אנשי האוצר בחיפוש אחר חלופות לקיצוץ (חדשות, פוליטי)