הספינג’ הוא מאכל צפון אפריקאי, העשוי מבצק שמרים, מטוגן בשמן עמוק ודומה לסופגניה, רק שונה בצורתו: מחורר במרכז או נראה ככדור מתוח. הוא מוגש באירועים חגיגיים שונים ולא רק בחנוכה, בשיטות שונות: טבול בסוכר, עם אבקת סוכר מעל, או עם דבש בצד. אני אוהבת את האופציה הראשונה (מתכונים, אוכל)
כך תכינו את הגרסה המיניאטורית והמושלמת לסופגניות שלב אחר שלב ותוספת של וודקה או ערק שתמנע מהספינג' לספוג שמן בטיגון. אוראל בראל עם מתכון לכדורי ספינג' פריכים מבחוץ ורכים כמו עננים מבפנים. הכי טעים להגיש עם זילוף של חלב מרוכז מעל (מתכונים לחנוכה, אוכל)