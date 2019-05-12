מכתב מטלטל ורווי דמעות מציג שבר עמוק ואכזבה קשה בקרב גננות 'רשת הגנים' של אגודת ישראל: ערב חג השבועות, בעיתוי פוגעני ומזלזל, שוגרו מכתבי זימון לשימוע לגננות הוותיקות בביתר עילית במטרה להחליפן בכוח אדם זול יותר | במילים נוקבות הן מגוללות מסכת של התעמרות לכאורה, וזעקה שאי אפשר לשתוק מולה ושלא תשאיר אתכם אדישים | כל הפרטים (חרדים, בארץ)
ח"כ מאיר פרוש מבהיר בעקבות ראיון שהעניק על עושק הגננות החרדיות - פרשה שנחשפה בכיכר השבת: "למרבה הצער, לא הרחבתי בדבריי ולכן לא הובנתי כיאות והיו שפירשו אותי כביכול כביטוי מזלזל ש'הציבור לא מעניין אותו'. אם רשתות מתנהלות באופן לא תקין, אני רואה זאת בחומרה רבה", אמר (חדשות חרדים)
ח"כ מאיר פרוש התייחס לעושק הגננות שחשף תחקיר "כיכר השבת" ואמר בראיון ל"קול חי" כי הוא נמצא בתפקיד ציבורי כדי לראות שמוסדות לא יופלו, אבל "אחרי שיש את הכסף, זה ממש לא מעניין אם זה 3,000 ש"ח או 9,000. זה מעניין אותי כאדם פרטי אך אני לא אדם פרטי". וגם: החוזה שהרשויות לא רוצות לאכוף (חינוך)
מסמך שחושף "כיכר השבת" סותר את טענות מנהלי רשתות הגנים החרדיות ולפיהן התקציב שניתן עבור תשלום משכורות לגננות חסר. לפי המסמכים, עבור גננות בירושלים מוענק סך של 10,725 שקלים, אולם בפועל, הגננות מקבלות מקסימום כ-6,000 שקלים. עיריית י-ם: "רואה חשבון מבצע בדיקה של התשלומים" (חדשות)
עושק הגננות החרדיות מסמל את כל מה שרע במבנה המערכתי של הפוליטיקה החרדית, אולם חשיפתו בעיתוי הנוכחי יכולה להתברר כנקודת מפנה במאבק הקיומי להצלת עשוקות מידי עושקיהן. 11 הערות בעקבות תחקיר עושק הגננות שפורסם ב'כיכר השבת' (אקטואליה)
שבוע לאחר חשיפת תחקיר "כיכר השבת" המוכיח את העושק השיטתי, המקומם והבלתי חוקי של הגננות החרדיות, אנו חושפים כעת כי כבר לפני עשור, כתב חה"כ המנוח הרב אברהם רביץ ז"ל, מכתב נדיר בו התוודה כי חטא בכך שאין בידו את הכוח ציבורי מול צעקת "הקוזק הנגזל" של מנהלי המוסדות (חרדים)
לאחר ש'עושק הגננות' החרדיות השיטתי נחשף בתחקיר "כיכר השבת", המערכת הפוליטית החרדית מתחילה להגיב לטענות הקשות שעלו בתחקיר • גורם פוליטי חרדי בכיר מאשים: "מנהלי המוסדות הם הטייקונים של הציבור החרדי, ששולטים בחצרות הרבנים" • ומה הח"כים מבטיחים? (חרדים)
האדריכל ישראל גודוביץ, בן נינו של מרן בעל ה'חפץ חיים', מגיב בראיון מיוחד ל'כיכר השבת' לסרטון הנדיר של סבו בדרכו לכנסייה הגדולה שנחשף השבוע: "פתאום החליטו לשחרר את הסרטון? חייב להיות לכך מסר משמיים" • עוד בכיכר TV: תחקיר הגננות של חיים אבני וכתב ישראל היום על המנדט השביעי של ג' (חרדים)
תחקיר 'עושק הגננות החרדיות' של 'כיכר השבת', עורר תגובות ופניות רבות למערכת עם סיפורים נוספים על תנאי עבודה מחפירים ועושק גננות ומורים • כעת אנו חושפים - כך נראה חוזה עבודה ברשת הגנים של בית יעקב (חרדים)
זכויות עובד? תשלום עבור שעות נוספות? שכר בזמן? הצחקתם את המנהלים הכוחניים של רשתות הגנים שמנצלים בחסות שתיקת משרדי הממשלה את העובדות בצורה שיטתית • אחת הגננות העשוקות: "אם אתלונן יפטרו אותי. עדיף לבלוע ולשתוק" • תחקיר מקיף של "כיכר השבת" חושף נתונים קשים במיוחד (חרדים)