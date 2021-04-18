בשיעורו השבועי במוצאי שבת פרשת משפטים, התייחס הראשון לציון הגר"י יוסף לספר חדש שהונח לפניו, ובו המחבר מצטרף לרשימת הפוסקים המתירים את לבישת פאה נוכרית – בניגוד לדעתו ובניגוד לדעת אביו מרן פה"ד הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק"ל | סיפורו של הספר והרב המחבר (היסטוריה)
הגולש פיני כהנא במאמר שני בסדרה על פאה נוכרית. והפעם: מי הם הפוסקים שאסרו, וגם: ציטוטים מדבריו של מרן הגר"ע יוסף על ההולכות עם פאה * "כמה אדמורי"ם הביעו בפני את צערם שבנותיהם הולכות בפאה נכרית, אבל אינם יכולים להתגבר עליהן. לא יתכן שהנשים יכתיבו לנו את הפוסקים, לא נזוז מדבריהם ימין ושמאל"
אני יודעת ובטוחה שאלמלא ידם של הנוגעים בדבר (קרי המשמשים והעסקנים המסתובבים סחור וסחור סביב הרבנים) שנהנים ומרוצים להצית אש מזמן היתה מתקיימת פגישה בין הרבנים שידונו בסוגיה יתפלפלו ויגיעו להבנה ולהחלטה. כלום לא שמענו על מחלוקות בגמרא? שמענו רק תתנו לרבנים לריב לבד ואל תסחפו את הציבור