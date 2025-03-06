קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, מצות עשה מן התורה: כל הפרטים על קריאת פרשת זכור, והאם נשים חייבות לשמוע את הקריאה? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
בשבת קודש הבעל"ט
קוראים אנו את ‘פרשת-זכור’
|
פוסקי ההלכה דנו בארוכה
בשאלה: האם נשים חיוב בשמיעת פרשת זכור
כגברים?
| הסתירה בדברי ‘המשנה ברורה’ מספר המצוות הקצר שלו |
כיצד נהגו בעיר ראדין
| ומה
הייתה דעתם של הגרש"ז אוירבך ורבי משה
פינשטיין זצ"ל
(יהדות
ואקטואליה)
בשיעור על פרשת השבוע - פרשת תצווה, מסביר הרב אברהם יוסף שוורץ, מהיכן לקחו את האש בה הדליקו את המנורה, האם שפשפו 2 אבנים? האם הדליקו באמצעות גפרור? | וגם: מה הקשר הקיים בין "זכור את יום השבת" לבין "זכור את אשר עשה לך עמלק" | צפו בשיעור מרתק על פרשת השבוע (יהדות)
בפרשת השבוע נקרא בהפטרה על מצוות מחיית עמלק | המרצה הנודע הרב מיכאל סורוצקין, מספר על גר עמלקי שבא לפני דוד בצקלג, לאחר ששב ממלחמה עם עמלק ומבשר לו על מותו של שאול שנהרג על ידיו במלחמת פלישתים | צפו (יהדות)