השבוע במדברות בכיכר לפרשת כי תשא: גתית לביא גבאי על השיר החדש המיוחד שמדבר לכל אמא או רעיה ששלחה אהוב למלחמה ועל שיתוף הפעולה עם בעלה | הילה אהרון - קומיקאית, על המופע המוזיקלי הקרוב, על הילדות שממלאות את האולמות ולמה זה כל כך מפריע? | נחמה בריסקמן - אזני המן! | פרשת השבוע ועוד • בהגשת אסתי גרינברג • כיכר הסכתים
צבי יחזקאלי, הפרשן לענייני ערבים של 'חדשות 13', עוזב את ענייני איראן, החמאס והאיומים על מדינת ישראל ומגיש פינה מיוחדת ב'כיכר השבת' על פרשת השבוע • בפינתו מגלה יחזקאלי בתוך החושך של החדשות את אור התורה והיכן פרשת השבוע נוגעת בלב שלנו • צפו בפינה לפרשת כי תשא (יהדות)
איך ייתכן שאהרון הכהן שיתף פעולה עם העגל? מדוע משה מזכיר שעם ישראל יצאו ממצרים? ושאלה מוזיקלית: 'אח'שלי יהודי' עם הקלידן יענקי סלומון • הרב ישי וליס, מרצה ב'ערכים' עונה על כל השאלות של שוקי סלומון על פרשת כי תשא • צפו (יהדות)