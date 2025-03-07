מדוע דווקא בפרשה זו מציינים שמשה לא מוזכר? איך ידעו מה התשובה בחושן עם האותיות החסרות? וגם, האם מותר לחטוא כדי לזכות אחרים? • הרב ישי וליס, מרצה ב'ערכים' עונה על כל השאלות של שוקי סלומון על פרשת תצוה • צפו (יהדות)
במרוץ החיים המודרני, קל לשכוח את הדברים החשובים באמת. קל להתמקד בהישגים חומריים, בהצלחה כלכלית, ובתדמית חיצונית. אך בסופו של יום, מה שנשאר זה לא הכסף שצברנו, אלא האנשים שאהבנו, המעשים הטובים שעשינו, והערכים שחיינו לפיהם (מאמרים)
משהו לשבת - פרשת תצוה | למה בורא עולם צריך אותנו?! למה מדליקים נרות בבית המקדש, האם יש משמעות לנר הקטן שלנו? | הרב אלעד גרין עם שרגא פראנק מקבלים את השבת עם דבר תורה לשולחן שבת וניגונים של קדושה • צפו (פרשת השבוע)