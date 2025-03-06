בשיעורו על פרשת השבוע - פרשת תצווה, מסביר הרב אברהם יוסף שוורץ - ממה היתה עשויה הבטרייה של החושן שלבש הכהן הגדול?וגם, מדוע אנחנו מצווים להניח תפילין גם על היד וגם על הראש, ולא מספיק להניח רק על הראש? | צפו (יהדות)
הדרך לחיים טובים בפרשה: הרב שלמה עמור מצפון תל אביב, מסביר בשיעור על פרשת השבוע - פרשת תצווה, מה נלמד ממלחמת שאול בעמלק, איך נבטיח שנפעל בצורה מאוזנת ואיך כל זה קשור לבריאת אדם הראשון | צפו בשיעור (יהדות)
בשיעורו על פרשת השבוע - פרשת תצוה, מסביר הרב אברהם יוסף שוורץ, מהו המסר אותו עלינו ללמוד מסדר כתיבת שמות השבטים על האפוד ועל החושן? וגם, מדוע הוצאה האות ר' מהמילה "שרשת" ולא נכתב "שרשרת"? | צפו (יהדות)
פרשת השבוע תצווה פותחת במצוות הבאת שמן זית להאיר את הנרות |
פירשו המעניין של הרמב"ן שאת בדיקת השמן היה עושה 'משה רבנו' בכבודו
ובעצמו |
והלימוד מוסר שגם שיש
בך חכמה עדיין אתה צריך להידרש לחכם
(יהדות,
פרשת-השבוע)
השבוע במדברות בכיכר לפרשת תצווה: תמר בלום - בימאית ההצגה "מיוחדת" בכיכובן של אמהות לילדים מיוחדים על התהליך המדהים וההצגה הלא שגרתית | רחל ורבוב - רבת פעלים. איך מייצרים משמעות לגיל השלישי? איך משלבים בין כל הכובעים? | נחמה בריסקמן - מאפינס שוקולד צ'יפס | פרשת השבוע ועוד • בהגשת אסתי גרינברג • כיכר הסכתים
בשיעור על פרשת השבוע - פרשת תצווה, מסביר הרב אברהם יוסף שוורץ, מהיכן לקחו את האש בה הדליקו את המנורה, האם שפשפו 2 אבנים? האם הדליקו באמצעות גפרור? | וגם: מה הקשר הקיים בין "זכור את יום השבת" לבין "זכור את אשר עשה לך עמלק" | צפו בשיעור מרתק על פרשת השבוע (יהדות)
על סיבת השמטת שמו של משה דווקא בפרשה זאת, על סירוב פקודה והעונש שבא בעקבותיו, על סיבת התארכותה של הגלות הרביעית, מי מגיע מהעבר להציל אותנו ממנה, על תפקידה של המנורה ועל משימה אפשרית שתפתור אחת ולתמיד את כל בעיותינו. עמירן דביר בטורו האישי (טור)
כיצד נוכל להיות ממוקדים במטרה ללא הסחות דעת? מה ישמור עלינו שלווים בזמני לחץ? • הרב יואב אקריש בשיעור לפרשת תצווה, על הסוד שיעניק לנו את הכלים לנטרל את רעשי הרקע בחיים, להתמקד בצמיחה אישית ולהכניס רוגע גם בזמני מתח (יהדות)