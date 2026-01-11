בבני ברק נחגגה שמחת נישואי נין האדמו"ר בעל "האריה שאג" מצאנז זי'מיגרד זצוק"ל, החתן בן לנכדו הרב חיים יודל רייך, חתן הרב דוד נחמן רוטנר, עב"ג הכלה בת הרב יהודה טאובר בן הרב דוד צבי טאובר, וחתן הרב אברהם אריה שכטר | בשמחה השתתפו אדמו"רים רבנים וקהל גדול שהגיעו לאחל מזל טוב למחותנים (חסידים)
קהל של חסידי ואוהדי בית צאנז זמיגרד השתתפו בחתונת נין האדמו"ר בעל ה"אריה שאג" מצאנז זמיגרד זצוק"ל, בן לנכדו הרה"צ חיים יהודה רייך | הכלה בת הרה"צ אהרן צבי רוט בן הרה"צ ר' שמואל רוט יד ימינם של כ"ק אדמו"רים משומרי אמונים זצוק"ל | בשמחה השתתפו אדמו"רים, רבנים וקהל רב שהגיעו לאחל מזל טוב למחותנים (חסידים)
קהל של חסידי ואוהדי בית צאנז זמיגרד השתתפו בעריכת שולחנו של האדמו"ר לרגל הילולת זקנו בעל ה'אריה שאג' זצ"ל, במלאות 16 שנים לפטירתו. בנוסף עלו הרבי והחסידים לתפילה על קברו בהר הזיתים, שם הם נשאו תפילה לישועת הכלל והפרט (חסידים)
האדמו"ר מצאנז ז'מיגרד ערך את שולחנו לרגל הילולת זקנו האדמו"ר הרה"צ רבי סיני מז'מיגרד זצוק"ל. בעריכת ה'טיש' השתתפו אדמו"רים, רבנים וקהל חסידים, ובמהלכו נשא דברים הרה"צ רבי יעקב דוד הלברשטאם, רב דקהילת צאנז טשאקווא בירושלים | תיעוד (חסידים)