השבוע נעסוק בדיני התכלת בציצית. נראה את מחלוקת הפוסקים, לאיזה צבע התכוונה התורה כאשר ציינה שיש לצבוע פתיל תכלת. עוד נראה מחלוקת ראשונים, כמה חוטים בציצית צריכים להיות צבועים תכלת, והאם גם בזמן הזה יש חיוב חוט תכלת (פרשת השבוע)
שיחה אקראית עם קבוצה של ישיבישער'ס חשפה בפני ישראל גינצבורג את התופעה שכובשת את עולם הישיבות הליטאי - לבישת פתיל תכלת בציצית | הוא יצא בעקבות החשיפה ובדק עד כמה היא נרחבת, מי עומד מאחוריה ומי לא יכול להצטרף? (עולם הישיבות)
מכונות זמן הן מזמן כבר לא מדע בדיוני! מכונה כזאת, שיכולה לחבר עבר והווה, נמצאת בהישג היד של כל אחד ואחד מאיתנו: הכוונה למצוות פתיל התכלת, מצווה שמחברת אותנו לימי קדם ולוקחת אותנו למסע מרתק בהיסטוריה הארוכה של עם ישראל (מעניין, מקודם)
עד היום נמצאו בישראל שני אריגים בלבד אשר נצבעו בארגמן האמיתי • האריגים שאיתרה ד"ר נעמה סוקניק מרשות העתיקות, מייצגים את הצבעים היוקרתיים ביותר בעת העתיקה: התכלת, הארגמן ותולעת השני, המוזכרים במקורות היהודיים (יהדות)