ציידים מהכפר חלחול שפרסו מלכודות לציד ציפורי שיר בשטחי המרעה של גבעת בית ענות בהר חברון, נתפסו על חם בידי רועה צאן מהגבעה. הציידים הצליחו להימלט לכפר, אך המלכודות הוסרו וציפור שהספיקה להילכד שוחררה בידי הרועה. "מצליחים לתקן את ההפקרות ששררה בשטח"
כחלק משיתוף הפעולה בין רשות הטבע והגנים למודיעין מג"ב, הבוקר הגיעו פקחי רשות הטבע והגנים ביחד עם בלשי מג"ב לבית באשקלון שבו ע"פ החשד הוחזקו חיות בר וערכי טבע מוגנים בניגוד לחוק | בזמן החיפוש מצאו הפקחים והשוטרים ציפורים מקומיות ואף אקזוטיות | הציפורים שבחלקן נמצאו במצב בריאותי לא תקין הועברו להמשך טיפול ווטרינרי (בארץ)