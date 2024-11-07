הרבה פעמים אנחנו סוחבים טראומות מהילדות שמשפיעות באופן ישיר על הזוגיות שלנו | בסיפור השבוע מביא המטפל מרדכי רוט, דוגמה ממטופל שהגיע אליו ורצה להתגרש, אך לאחר שהובן מאיפה מתחילות הבעיות שלו, הרוב הסתדר (מגזין כיכר)
לאשתי, לה אני נשוי 20 שנה, ישנה בעיה קטנה, כאשר היא מתרגזת היא יכולה לפגוע ולעקוץ אותי והיא יודעת לעשות את זה היטב! עד שהגיע הרגע שלא יכולתי לעמוד בזה | מרדכי רוט בעוד סיפור חשוב על שלום בית (מגזין כיכר)
נוסעי האוטובוס מירושלים לאשדוד נאלצו לעבור השפלות מטעם הנהג והמבקרים, שכללו יריקות, צעקות ועוד | "השוטרים נבהלו שקרה פיגוע", מספר נוסע בשיחה עם 'כיכר השבת' • בחברת אגד מגיבים לטענות הקשות: "מתחקרים" (תחבורה)
בפגישה של הגביר עם המטפל מרדכי רוט, הוא סיפר לו: "אני אדם אמיד, אפילו מאוד. כסף זה הדבר האחרון שחסר לי, יש לי ברוך השם ילדים טובים ובריאות. רק המריבות שלי ושל אשתי גורמות למתח וחרדה אצלנו ואצל הילדים" | זו העיצה שקיבל (מגזין כיכר)
אירוע חריג ויוצא דופן התרחש בבני ברק, לאחר שבעת הגעתו של האדמו"ר מויז'ניץ (מרכז) לבניין התלמוד תורה בקרית ויז'ניץ, נשמעו לעברו צעקות וקריאות גנאי מפי מספר בחורים הלומדים בישיבה שבנשיאות אחיו האדמו"ר מויז'ניץ | האב"ד, בנו של האדמו"ר, עלה להתנצל, הביע מחאה בהיכל הישיבה והעניש את הבחורים שצעקו | כל הפרטים (חסידים)