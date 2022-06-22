בשושן פורים הקרוב יציינו ארבע שנים להסתלקותו של מרן שר התורה הגאון רבי חיים קניבסקי זצוק"ל | יום של שמחה, שנושא עמו גם זיכרון חי לבית הגדול ברחוב רשב"ם, בית של תורה, תפילה ופשטות שאין לה תחליף | דווקא סביב שושן פורים, מקבלים שני הספרים "שלישי באשמורת" ו"קולי באשמורת" משמעות מיוחדת - כשני משלוחי מנות חווייתי מבית הרב והרבנית (חרדים)
