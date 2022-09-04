הזמר אבי בבאי בסינגל בכורה קצבי ומושקע שנקרא "שיר החפלה" אותו כתבה קטרין ברכה והלחינו בנימין ישראל ודוד ביתן אשר חתום גם על העיבוד וההפקה. בבאי עובד בימים אלו על אלבום הבכורה עם טובי הכותבים המלחינים והמעבדים הטובים בארץ (סינגלים)
רועי חתן החל את דרכו המוסיקלית בגיל צעיר מאוד וכבר בגיל עשר הוציא שיר ראשון. אך חתן בחר לשים בצד את תחום המוסיקה ולהשקיע בלימודים בתלמוד-תורה ולאחר מכן בישיבות. כשבגר חזר אל הבמה והמוסיקה תוך שהוא משלב לימודים בכולל בשעות הבוקר. "נמצא את השמחה" – סינגל הבכורה נכתב על ידי קטרין ברכה, כשעל העיבוד וההפקה המוסיקלית אחראי דוד ביתן (סינגלים)