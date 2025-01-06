נשיא ארה"ב ג'ו ביידן הכריז היום על איסור קידוח לאורך חופי ארה"ב לצורך שמירה על איכות הסביבה, "ומקומות שיקרים לאמריקאים" | טראמפ שמאמין במדיניות של קידוחים לצורך הפקת אנרגיה, לא יוכל לבטל את האיסור בגלל פסיקה של בית המשפט ב-2019 (חדשות, בעולם)
רכיב ששוקל 63 ק"ג נפל ממכונת קידוח ופגע בידו הדומיננטית של אחד העובדים. החברה ששימשה כקבלן הראשי של עבודות הקידוח במפעלי ים המלח חויבה באחרונה במרב האחריות לנזקי העובד. אחריות מסוימת הוטלה גם על ספקית המכונה (משפט)
שבוע אחרי שמועצת הנפט הכריעה ברוב קולות כי איש העסקים החרדי חיים-יעקב לייבוביץ´ הוא הזוכה הגדול במכרז על קבלת רישיון הקידוח באתר מד אשדוד, מביעים גורמים בכנסת התנגדות למהלך. ביום שלישי: וועדת הכלכלה של הכנסת תקיים דיון מיוחד בנושא (כלכלה)