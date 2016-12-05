כולנו מרגישים לפעמים שהמחשב שלנו סוחב אותנו במקום שאנחנו סוחבים אותו. טעינה איטית, קבצים שמתקשים להיפתח או סתם הרגלים קטנים שמאטים את העבודה יכולים לגזול מאתנו שעות בחודש. החדשות הטובות? קיימות 3 הגדרות פשוטות במחשב שכל אחד יכול להגדיר בתוך דקות - ויחסכו לכם זמן רב מדי יום (טכנולוגיה)
לא כולם מכירים אותם, חלק אינם יודעים על קיומם, חלק יודעים אך לא זוכרים, אך מי שטעם יודע שאין כמו קיצורי המקלדת לעבודה יעילה ומהירה. קבלו את החלק השני של המדריך שילמד אתכם את קיצורי הדרך השווים של המקלדת (לגזור ולשמור)
