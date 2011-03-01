ויראלי: כשהשוויגער דופקת בדלת באמצע היום: צפו בסרטון המשעשע של גיטי וינר וקנור | זה התחיל כמו עוד יום שגרתי בביתה של גיטי וינר, אבל אז נחתה ההפתעה | צפו בסרטון המשעשע של גיטי וקנור ותגלו איך אפשר לצאת עם חיוך מהסיטואציה המלחיצה | רמז קטן: כשיש את מגוון הרטבים של קנור, אפילו הסיטואציות הכי מלחיצות יכולות להסתיים בטעם מנצח (אוכל)
סעודת שבת ברמה גבוהה היא לא עניין לשפים בלבד • מוצרי הבישול של קנור מאפשרים לכל אחד ליצור בבית בצורה קלה ופשוטה סעודות שבת בטעם עשיר ומושלם, ואף אחד לא יחלום כמה קל היה להכין אותם • קבלו שני מתכונים מצוינים, שיעשו לכם טעם של שבת בכל מנה (מתכונים)
קנור מבית יוניליוור השיקה סדרת מוצרים, בכשרות בד"ץ העדה החרדית בערב נשים ייחודי ומושקע. בערב שנערך באולמי הדר בלאונרדו סיטי טאור, השתתפו עיתונאיות, בשלניות ומובילות דעת קהל מהמגזר החרדי. שף הבית של קנור, יניב פרטוש, בישל על הבמה ארוחה שלימה, מלווה במתכונים וטיפים לייעול והשבחת הבישול