סיפורו של הרופא הצרפתי שסחף אלפים למעמדי הישועות שלו | המים הממוגנטים והכוח המסתורי בתוך עמודי הנחושת | כוחו של המוח האנושי, אוטוסוגסטיה ואמונה עצמית | 7 הסברים לכך שהפלא קורה למרות שהמוצר חסר משמעות ואיך אפשר לגלות את זה | תחילתה של היפנוזה אנושית וגילוי המדע (פסיכולוגיה)
זו אחת העוגות הקלות ביותר להכנה, והתוצאה מרשימה במיוחד: מתכון לעוגת 3 שכבות מבלילה אחת פשוטה ודלילה שמזכירה תערובת לקרפ. איך זה קורה? קסם של עוגה, כבר אמרנו? עכשיו נסו לעצור אחרי ריבוע אחד. טוב, לזה דרוש קסם נפרד (מתכונים, אוכל)