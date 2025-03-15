סיכום אירועי הפורים בעולם הישיבות ובחצרות הקודש, העימות המילולי בין פינדרוס למשפחות החטופים בכנסת, שנתיים ללכתו של מרן שר התורה - בנו סיים את הש"ס ועלה לקברו והכנסת ספר תורה עתיק לע"נ חללי חרבות ברזל בקהילה היהודית ברומא (מעייריב)
ראש הממשלה נתניהו הצטרף הערב לקריאת המגילה עם לוחמי גדוד ארז מחיל המשטרה הצבאית | בדבריו ערך ראש הממשלה השוואה בין פרס והמן דאז לאיראן של היום והבטיח להיכנס לרפיח ולהשמיד את חמאס | צפו בדברי ראש הממשלה (חדשות, צבא וביטחון)
קריאת המגילה בהיכלי הישיבות ובחצרות האדמו"רים בעיר התורה והחסידות בני ברק | הצלם שוקי לרר עם גלריה מרהיבה ומסכמת מקריאת המגילה בכל המוקדים בבני ברק - מהיכל ישיבת סלבודקא, דרך המשפיע רבי מיילך בידרמן ועד סאדיגורא ונאראל (חרדים)