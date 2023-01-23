הפרסומים הרבים האחרונים אודות דירוגי קרנות הפנסיה והחיסכון העלו למודעות שוב את העובדה שאנחנו לא יודעים מספיק על החיסכון שהוא אולי הגדול והחשוב של חיינו | גודל הפנסיה שלנו הוא שיקבע את רמת החיים שלנו אחרי הפרישה וישפיע על הביטחון הכלכלי של המשפחה לאורך שנים | בעידן של מידע פתוח ונגיש, השוואת קרנות פנסיה הפכה לצעד הכרחי שכל חוסך צריך לבצע
השכירים והעצמאיים החרדים מבינים היום שבלי קרן פנסיה הם עלולים למצוא את עצמם בפני שוקת שבורה כאשר מגיעים לגיל פנסיה או שחלילה מגיעים למצב של אובדן כושר עבודה גם כאשר יש להם קרן פנסיה • מטריה TOP מבית 'מנורה מבטחים' מספקת מענה משלים לביטוח נכות בקרן הפנסיה למקרה של אובדן כושר עבודה, מותאמת אישית לצרכי העובד החרדי ומהווה בשורה של ממש לבעלי העסקים מקרב הציבור החרדי • בכירי 'מנורה מבטחים' הציגו את התכנית בפני מרן ראש הישיבה הגר"ש כהן ובפני הגר"ש בעדני וקיבלו את ברכתם (כלכלה, מקודם)