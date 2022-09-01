בתו של הקדוש הרב יצחק פש הי"ד, שנרצח בפיגוע בצומת רמות, שיחזרה בשיחה עם 'כיכר השבת' את הרגעים הקשיים שעברו על המשפחה, החל מהרגע שעודכנו על הפיגוע הרצחני ועד הקדיש האחרון בבית הקברות | "היינו מבוהלים וכולנו מתקשרים אליו, והוא לא עונה - ואז בסוף ענו לנו, ואמרו שהוא נפצע והוא בבית חולים; הרופא אמר שניסו לעשות הכול ושאיבדנו אותו" (חדשות)
נחנו חולמים על עתיד טוב ומזהיר, על חיי משפחה מאושרים ועל קריירה מוצלחת. אבל החיים הם לא תכנית כבקשתך והם מזמנים לפתחנו אתגרים שמנפצים לרסיסים את חלומותינו ומותירים אותנו עצובים וכאובים. איך מתמודדים עם הקושי? • הרב ג'ייוקבסון בשיעור השבועי (יהדות)
יש ימים לא מוצלחים בלשון המעטה לפעמים, ויש ימים בהם הכל על מי מנוחות. ברוב המקרים היום שלנו תלוי בהגדרה האישית שלנו, אם אנחנו בוחרות להגדיר אותו 'כיום מוצלח' או 'כיום קשה' זה כבר נתון לבחירתנו * כך תלמדי להגדיר את יומך
במצב הכלכלי המעכיר של ימינו לזוגות צעירים קשה לגמור את השבוע הראשון בחודש, לנהל בית, לגדל ילדים ובטח אם יש קשיי ההסתגלות, ומעבר מגורים לאזור הנגב. רעות ושלום מזרחי ניצחו את השיטה ובנוסף לכך מגיע להם מזל טוב משולש (סיפור מהחיים)
פעם אחר פעם הלכה ופעם אחר פעם התאכזבה. כמובן שהיה את האחד שדווקא התאים אבל לא רצה, ואת האחד שרצה מאד וכמעט התאים, והיה גם ואת האחד שהתאים ורצה אבל...* בשידוכים כמו בשידוכים, לא תמיד מבררים ואז מתאכזבים (שידוכים)
שנה אחרי פרשת עמנואל שהסעירה את הציבור החרדי, בית הספר שכיכב בה נמצא בקשיים כלכליים כבדים ● "אם בית הספר הקטן והמשמעותי הזה ייפול בגלל חוסר תקציב, ילמד השטן שהדרך לכבוש אותנו היא בשקט", נכתב בעלון שהופץ בריכוזים החרדיים • "האם חבורת הרשעים תצליח במזימתה?" (חרדים)