בעוד העיניים נשואות אל ההר הסגור במירון, המוני בית ישראל נהרו ביום 'פסח שני' לציונו של התנא האלוקי רבי יהודה בר עילאי, השוכן סמוך ליישוב עין זיתים בדרך המובילה לצפת | במהלך הלילה ערך רבה של צפת, הגאון הרב שמואל אליהו, מעמד ההדלקה המסורתי | עם הצתת האש, פצחו ההמונים בריקודים ובשירה תוך שהם מפזזים בעוז (חרדים)
האדמו"ר ממכנובקא - בעלזא שיצא אמש (רביעי) לצפון הארץ לערוך מעמד חופה לאחד מחסידיו, הגיע לאחר מכן לתפילה בציונו של רבי יהודה בר עילאי, וגם לאתרא קדישא מירון, שם נשא תפילה לישועת הכלל והפרט • צפו בתיעוד (חסידים)