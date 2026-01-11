בהילולת הרה"ק רבי יעקב אבוחצירא זיע״א שנערכה בבית הכנסת 'אביר יעקב' בשכונת 'רמת אהרן' - בני ברק, השתתפו האדמו"ר רבי יחיאל אביחצירא, האדמו"ר ממישקולץ, רב ביהכנ״ס הגר״א מועלם, מ"מ ראש העיר מנחם שפירא, סגן ראש העיר שלמה אלחרר, עוזר ראש העיר יעקב זכריהו, אל"מ מר עוזי דיין, ועוד רבנים ואישי ציבור (חרדים)
ערב הילולת האביר יעקב אבוחצירא, הגיע סגר"ע אשדוד יחיאל וינגרטן לבית האדמו"ר רבי יקותיאל אבוחצירא ושמע מפיו מעשה נורא על תפילת סביו להצלת ארץ ישראל מהנאצים, כשהאדמו"ר מוסיף: "בזכותו יבטלו גם עתה כל הגזירות" • "כיכר השבת" עם תיעוד בלעדי של השיחה המפתיעה (חרדים)
לרגל יום פטירתו של האדמו"ר רבי יעקב אבוחצירא זיע"א, יו"ר ש"ס השר אריה דרעי, בטור מיוחד ל"כיכר השבת", חוזר 30 שנה אחורה, ליום שביקר עם מרן פוסק הדור רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל, במצרים והפגישה עם הנשיא חוסני מובארק (טור)